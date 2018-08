Home Turismo Il top della birra artigianale italiana al festival di Campobasso ‘Birrae’ Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre 28 agosto, 2018 teleaesse.it Turismo

Birrae è il festival delle birre artigianali di Campobasso – ad ingresso gratuito – organizzato dall’associazione Mu.Se, HOPS UP! e Zeppelin Pub, con il patrocinio degli assessorati alle Attività Produttive e alla Cultura del Comune di Campobasso, in programma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre a Piazzetta Palombo, a partire dalle ore 17.

Arrivato alla sua quarta edizione, Birrae 2018 si articolerà in tre giorni in cui ad essere protagonisti saranno, come sempre, alcuni tra i migliori birrifici italiani, quest’anno tutti del Sud Italia: Yblon e Malarazza dalla Sicilia, Birranova dalla Puglia, Birrificio Maiella dall’Abruzzo, Birrificio del Vulture dalla Basilicata, Cauldron dalla Campania e, ovviamente, non mancherà una rappresentanza molisana con Cantaloop, La Fucina, Hops Up! e Birra Fardone. Come sempre, alle spine saranno presenti i birrai con i quali sarà possibile scambiare opinioni, chiedere informazioni e curiosità sull’ampio e affascinante mondo della birra artigianale.

Birrae, sin dalla sua prima edizione, vuole diffondere la cultura birraria e delle birre artigianali di qualità, dando spazio unicamente a piccoli produttori indipendenti e offrendo al pubblico la possibilità di cogliere diversità e peculiarità dei diversi stili birrari a contatto diretto con gli artigiani che li producono, aprendo uno sguardo ampio e più consapevole sul variegato mondo di una delle bevande più antiche della storia dell’umanità.

Tre giorni interamente dedicati alla birra artigianale di qualità e al buon cibo, in cui non mancherà la musica live con artisti di livello nazionale e internazionale: venerdì 31 Agosto dalla Svizzera One Rusty Band, ‘one man band blues’ accompagnata da una ballerina di Tip Tap; sabato 1 Settembre, ospiti a Piazzetta Palombo, i Loco Gringos, coinvolgente duo Rock’n’Roll acustico da Pescara; domenica 2 Settembre, da Caserta, The Bradipos IV, band ritenuta tra i migliori rappresentanti della “Surf Music” a livello internazionale.

Inoltre, due appuntamenti per conoscere meglio i birrai: Sabato una degustazione guidata e Domenica un pranzo domenicale con i birrai. L’ingresso, come sempre, sarà gratuito. Solo la degustazione ed il pranzo domenicale con i birrai saranno a pagamento e hanno posti limitati. È consigliabile, quindi, la prenotazione ai numeri 333.80.89.085 (Dino) e 334.31.63.832 (Roberto).

Eventi dedicati alla birra rappresentano ormai una realtà consolidata nel nostro Paese, quelli dedicati alla birra artigianale sono sicuramente in grande crescita negli ultimi anni; basti pensare alle manifestazioni organizzate a Roma che attirano migliaia di persone grazie alla varietà di birre prodotte dai microbirrifici ed alla possibilità di poter interagire con i loro birrai.

L’intento degli organizzatori di Birrae è di far sì che con gli anni la manifestazione possa divenire un importante appuntamento nazionale con il coinvolgimento di realtà produttive sempre diverse e qualitativamente importanti.

La scelta di Piazzetta Palombo, come suggestiva location della manifestazione, è volta a sottolineare la vocazione artigianale della stessa, oltre alla sua naturale predisposizione ad accogliere eventi aggregativi per la comunità locale.

Il programma completo



Venerdì 31 Agosto

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 21.30 Concerto: ONE RUSTY BAND dalla Svizzera, one man band blues accompagnata da una ballerina di Tip Tap

Sabato 1 Settembre

Ore 12.00-14.00 Aperitivo/Brunch con i birrai. Ingresso Libero

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 19.00 Degustazione guidata con i birrai. Su prenotazione.

Ore 21.30 Concerto: LOCO GRINGOS Rock’n’Roll acustic duo da Pescara

Domenica 2 Settembre

Ore 13.00-15.00 Pranzo domenicale con i birrai. Su prenotazione.

Ore 17.00 Apertura stand birra

Ore 21.30 Concerto: THE BRADIPOS IV da Caserta una band ritenuta tra i migliori rappresentanti della “Surf Music” a livello internazionale.