Sr 83 'marsicana', siglato il passaggio dalla Provincia dell'Aquila all'ANAS 22 agosto, 2018

E’ stato siglato ufficialmente questa mattina, a Pescara, presso la sede provinciale, il passaggio delle strade della Provincia dell’Aquila all’ANAS, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018. All’atto formale era presente il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso; il responsabile dell’area compartimentale dell’ANAS Abruzzo e Molise Ing. Antonio Marasco; il dirigente del settore viabilità della Provincia dell’Aquila Ing. Francesco Bonanni; il funzionario Ing. Monica Cirasa. I 179 chilometri di strade, oggetto di trasferimento, diventano ufficialmente proprietà dell’Ente statale il 5 settembre prossimo e tra queste alcune importanti arterie come la SR n. 83 e il ponte di “Gignano”, strada di accesso alla città dell’Aquila.

Caruso ha espresso piena soddisfazione per il risultato acquisito in tempi brevissimi, ed ha ringraziato per il lavoro svolto i consiglier Luigi Del Signore e delegati alla viabilità Gianluca Alfonsi, Pierluigi Del Signore e Mauro Tirabassi, unitamente al dirigente della viabilità Ing. Francesco Bonanni e l’intero settore. “Da subito – ha detto il presidente Caruso – la Provincia potrà dedicarsi con maggiore impegno alla sistemazione dell’intero asse viario, oggetto di programmazione nel prossimo triennio, con una dotazione di 11 milioni di euro provenienti dal masterplan. Questa amministrazione ha, tra l’altro, avviato, le procedure per il trasferimento all’ANAS della SR 487 che collega Villetta Barrea a Scanno“.

Guarda il Video