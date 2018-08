Home Abruzzo Orso, a Pettorano si continua a lavorare per la convivenza 22 agosto, 2018 teleaesse.it Abruzzo

Dopo la segnalazione della presenza dell’orsa Peppina, accompagnata dai suoi 3 cuccioli nel territorio della Riserva del monte Genzana, il lavoro dei volontari delle Associazioni Salviamo l’Orso, Dalla Parte dell’Orso e WWF si concentra in questi ultimi giorni sul controllo e la manutenzione dei circa 100 recinti elettrificati consegnati ed installati nel Comune di Pettorano ed in alcuni comuni limitrofi dal 2014 ad oggi.

Le misure e le azioni che la Riserva e le associazioni hanno messo in campo assieme in questi ultimi 5 anni vengono ora messe alla prova ed è quindi il momento di rimboccarsi ancora una volta le maniche per lavorare alla costruzione di una BEAR SMART Community, vale a dire un territorio dove la convivenza tra orso e attivita umane è garantita da tutta una serie di buone pratiche ed accorgimenti tesi a garantire la sicurezza di pollai, orti ed apiari garantendo cosi anche la sicurezza del plantigrado.

Notizia di questi ultimi giorni è la comparsa di una “famiglia ursina” fuori dal PNALM , il suo vagabondare tra la Majella e le montagne della Riserva del Genzana e che questo accada nelle vicinanze di Pettorano uno dei borghi piu belli d’Abruzzo che da molti anni ha scommesso sulla valorizzazione delle sue ricchezze ambientali e che da questo evento è reso ancor piu suggestivo e pieno di fascino.

“Ora non resta che continuare a lavorare sodo per tenere Peppina ed i suoi cuccioli lontano da fonti alimentari facili – scrivono le associazioni ambientaliste –scoraggiandola cosi dall’avvicinarsi ai centri abitati, è quello che abbiamo fatto negli ultimi 4 anni ed è cio che faremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”.