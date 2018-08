Home Cronaca Pescocostanzo in lutto: muore sul lavoro Marco Del Cimmuto 21 agosto, 2018 teleaesse.it Cronaca

E’ morto tragicamente nel pomeriggio di oggi, Marco Del Cimmuto, trentatreenne di Pescocostanzo, mentre lavorava in trasferta in Toscana, dove era impegnato su un impianto a Monte Savina in provincia d’Arezzo. Lo sfortunato operaio pare sia stato travolto da una scarica dell’alta tensione: le cause precise sono in corso d’accertamento da parte dell’autorità giudiziaria. Nonostante i soccorsi, dopo essere stato rianimato, il cuore dell’uomo ha cessato di battere all’ospedale di Siena, dove è stato trasportato in codice rosso. La grave notizia ha gettatto nello sgomento tutta la comunità di Pescocostanzo. Marco era il classico bravo ragazzo, pieno di vita, simpatico e sempre disponibile. Lo piangono i famigliari, i parenti, gli amici del comprensorio dell’Altopiano delle Cinque Miglia e dell’Alto Sangro, ma anche della Valle Peligna, perchè quattordici anni fa si era diplomato all’Itis di Pratola Peligna.