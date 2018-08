Castel di Sangro, otto colonnine per la ricarica delle automobili elettriche

Sempre di più cittadina “green soul”. Ultimo atto la realizzazione delle colonnine per il rifornimento delle automobili elettriche. Un messaggio chiaro e forte con cui il comune di Castel di Sangro ribadisce con i fatti la filosofia pro-ambiente, già dimostrata in altri campi.

Quattro stazioni, individuate nei punti “strategici” di Castel di Sangro, nel pieno centro abitato, così da consentire il rifornimento alle autovetture elettriche: il piazzale del terminal- bus di via Sangro; piazza mercato; il piazzale del Parco del Sangro – in via dello speno. Ogni stazione sarà munita di due postazioni, tali da permettere al gestore l’erogazione dell’energia elettrica contemporaneamente a due automobili. I lavori, iniziati oggi, sono curati dalla ditta Elettroluce di Campobasso. La gestione del servizio è stata raggiunta grazie ad un accordo stipluato con Enel X Mobility – Abruzzo e Molise.

“Stiamo realizzando quella che è considerata una priorità nell’ambito della mobilità urbana per l’Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile”, dice il sindaco Angelo Caruso. “Doveroso il mio ringraziamento all’ing. Antonio Pecchia – responsabile commerciale di Enel Lazio, Abruzzo e Molise – che ha favorito l’installazione delle colonnine nella nostra cittadina. Un obiettivo che ho ritenuto prioritario per l’elevazione della qualità della vita dei nostri cittadini”, conclude Caruso.