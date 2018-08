Home Cronaca Roccaraso, violento acquazzone: escursionisti chiedono soccorso ai carabinieri 17 agosto, 2018 teleaesse.it Cronaca

Tanto spavento, fortunatamente, senza conseguenze. E’ la sintesi della disavventura capitata oggi – intorno alle 14 – ad un gruppo di 13 turisti campani. Gli escursionisti avevano preso la seggiovia per dirigersi a Colle Belisario – circa 1500 metri di altitudine – e godersi in spensieratezza la bella giornata di sole, ma non avevano fatto i conti con l’arrivo improvviso di una perturbazione violentissima.

Indubbiamente uno scenario cambiato repentinamente, tra fulmini e tuoni. Tra loro anche cinque minorenni, il che ha spinto il responsabile del gruppo a chiedere subito l’intervento dei carabinieri e scongiurare il peggio, dato che erano troppo lontani dal rifugio in loco. Dalla centrale operativa l’emergenza è stata affidata ai militari della Stazione di Roccaraso, competenti per giurisdizione. I carabinieri, a bordo della Jeep Renegade, senza perdere neanche un istante, agli ordini del comandante Domenico Cavalca, hanno raggiunto il luogo da dove era partita la segnalazione. Forti dell’approfondita conoscenza del territorio, grazie alle continue esercitazioni che svolgono nella zona, per loro è stato un gioco da ragazzi ritrovare subito i dispersi. Nell’operazione di salvataggio – coordinata dal cap. Domenico Fiorini – ha collaborato anche il personale della seggiovia Ombrellone. Insieme ai militari, i professionisti hanno riportato a valle una parte del gruppo a bordo del loro fuoristrada.