Autori, giornalisti, politici, attori e musicisti, ospiti degli eventi estivi a Pescasseroli

Nella capitale del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, è in corso di svolgimento il ricco calendario delle manifestazioni culturali, frutto dell’incontro promosso dal Comune di Pescasseroli, con le Associazioni e le personalità operanti sul territorio. Ogni evento è diretto ad esaltare gli aspetti del mondo culturale, musica, tradizione, arte e creatività.

Dalla tradizionale sagra dei “Ceci della Sposa” (12 agosto) che vede sfilare i giovani del posto in abiti nuziali d’epoca e la distribuzione del legume tostato, secondo un’antica ricetta, per le vie del centro storico, trasformato in isola pedonale, alla rassegna letteraria (17-26 agosto) diretta da Dacia Maraini che vedrà presentare opere degli autori quali Tiziana Ferrario, Piero Fassino, Marilù Simoneschi, Alan Friedman.

Da annoverare l’evento musicale e teatrale insieme (13 agosto) ossia l’Antologia di Spoon River di E.Lee Masters, nei testi musicati da Fabrizio De André, rielaborati e intervallati dalle letture di Alessandro Haber, Flavio Bucci e Flavio Pistilli, al “Salla Festival” dedicato ai giovani.

Tra le innumerevoli proposte, spicca anche la festa de “Il vino Transumante”, esaltazione dei vini prodotti dalle cantine abruzzesi e dal food locale.