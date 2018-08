Home Comuni Roccaraso D’Alfonso, Paolucci e Di Donato all’inaugurazione del parcheggio di Roccaraso 10 agosto, 2018 teleaesse.it Roccaraso, Video

E’ stato aperto ufficialmente oggi pomeriggio il parcheggio interrato, costruito nel centro abitato di Roccaraso. Alla presenza dell’ex governatore della Regione Abruzzo, Luciano D’Alfonso – da poche ore senatore della Repubblica -; l’Assessore regionale alla Sanità, Silvio Paolucci, le Autorità Militari in servizio nella sede e il Gruppo locale degli Alpini. Il taglio del nastro è avvenuto dopo la benedizione impartita dal neo parroco di Roccaraso, Don Carmine Emanuele Di Filippo.

Si tratta di un’opera importante, progettata dallo scomparso primo cittadino, ing. Camillo Valentini, studiata per eliminare il traffico e rendere più gradevole la presenza ai turisti nella cittadina sangrina. “Una pagina storica“, ha detto il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato.

Il parcheggio consente l’ingresso con la scheda magnetica e sarà attivo 24 ore su 24; gratuita la prima mezz’ora di posteggio. Di giorno, il costo all’ora è fissato a € 1,50, per un massimo di € 15. Dalle 01.00 di notte fino alle 7 di mattina: il costo complessivo è di € 25. “Tariffe in esperimento fino a settembre, inferiori alle località turistiche comparabili a Roccaraso, per favorire il commercio e la permanenza in paese”, ribadisce il Sindaco Di Donato. Il servizio sarà assicurato dalla A.C.D. Roccaraso – Pietransieri.

