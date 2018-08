Home Turismo Ripa dei Forti Village, sound e dancing per la Festa dell’Amicizia 2.0 10 agosto, 2018 teleaesse.it Turismo

L’evento clou dell’estate matesina, per gli amanti del dancing e della buona musica, decolla domani sera, al Ripa dei Forti Village di Santa Maria del Molise, alle ore 21 ( per saperne di più leggi qui). La location mozzafiato ospiterà la Festa dell’Amicizia 2.0, un “happening” già collaudato, che garantisce svago e divertimento al pubblico di tutte le età. Location romantica, ma allo stesso tempo una struttura moderna e attrezzata. Tanti gli appuntamenti che ospita nel corso dell’estate, ma quello di domani è sicuramente tra i più gettonati dai turisti ed i cittadini del territorio. Tra questi molti provenienti dal vicino Alto Sangro.

Si parte con la scatenata formazione ‘Salento Folk Group‘, che promette di far scendere tutti in pista, a ballare la “pizzica”, contornata da balli e stornelli. Il turbo si innesta un paio di ore dopo, con il Dj set Roby Santini, ‘special guest’ della serata. Nulla da aggiungere sul noto artista abruzzese che, oltre al suo nutrito repertorio, promette altre sorprese in questa performace molisana. Ma non finisce qui: patron Michele Labella ha pensato in grande stile. La notte delle stelle proseguirà fino alle prime luci dell’alba, con il sound degli anni settanta, ottanta e novanta.

