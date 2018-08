Home Turismo Ateleta, sagra dell’agnello e delle specialità locali 9 agosto, 2018 teleaesse.it Turismo

Ormai da decenni la tradizionale sagra dell’agnello riveste un ruolo importante nell’offerta turistica di Ateleta, in grado di richiamare puntualmente innumerevoli presenze. La storica location, “Il bosco del cavaliere”, dove la sagra è nata, anche quest’anno ospiterà l’affascinante appuntamento, sia a pranzo che a cena, orgoglio della piccola comunità, organizzato dal locale Gruppo Alpini e Volontari di Protezione Civile, in collaborazione con le altre associazioni ateletesi.

La giornata – come è immaginabile – sarà all’insegna dell’allegria, delle bellezze naturali e del buon gusto. Tutti i piatti sfornati dallo stand saranno cucinati utilizzando le tipicità dei produttori della zona. La rassegna gastronomica prevede: polenta all’ateletese; polenta al tartufo; gnocchi al ragù di agnello; agnello alla brace con salsiccia arrosto e contorno di patate; arrosticini; coratella di agnello; pecora al cotturo.

L’occasione, inoltre, per chi lo desideri, consente pure di avventurarsi tra i monti circostanti con un interessante trekking a cavallo. Attesissimo anche il momento musicale, organizzato dall’ateletese Flavio DJ, e quello del Gruppo folk “I Briganti della Maiella“.

Gli organizzatori, impagabili volontari, sempre in prima linea per gli interventi più disparati sul campo della protezione civile, con i proventi di questa sagra annunciano di volersi autofinanziare tutte le innumerevoli attività operative alle quali vengono chiamati. Sovente in autonomia, ma anche in collaborazione con altri gli gruppi, gli enti locali e la stessa Regione Abruzzo.