Anversa degli Abruzzi, passeggiata musicale e concerto: sabato 11 agosto

Sabato 11 agosto torna la Passeggiata Musicale “I Suoni del Sagittario”, con escursione a Castrovalva e concerto “La nostra Africa” della rassegna Muntagninjazz, con i bravissimi musicisti ed artisti Gianni Di Benedetto e Leonardo Mezzini.

ll concerto è un’occasione per scoprire Anversa degli Abruzzi e Castrovalva, luogo di ispirazione di una delle prime litografie di Escher in Italia, le Sorgenti di Cavuto e la Riserva Regionale e Oasi del WWF delle Gole del Sagittario, Colle San Michele e le montagne che dominano Anversa che fanno da scenario alla vita dei paesi.

Sarà una particolarissima manifestazione che vede impegnati il personale della particolare Riserva Regionale e Oasi del WWF delle Gole del Sagittario coordinata dall’Istituto Abruzzese Aree Protette del WWF, la Cooperativa Sociale Daphne, AnverSiamo Cooperativa di Comunità, il Comune di Anversa degli Abruzzi, diversi volontari del posto.

L’iniziativa nata dalla collaborazione con l’Albergo Diffuso di Anversa degli Abruzzi, con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, con la Proloco di Castrovalva e con l’Associazione di accompagnatori di Media Montagna Abruzzo Mountains Wild, ogni anno fa conoscere nuovi percorsi o ripropone sentieri battuti che si prestano alla particolarissima occasione. Anche gli operatori sono pronti a collaborare: anche quest’anno il pranzo sarà a cura dell’Agriturismo Nido d’Aquila di Castrovalva.

Sabato prossimo la manifestazione prenderà il via con il raduno di tutti i partecipanti alle ore 8,30 in Piazza Belprato ad Anversa, dove partirà l’escursione a piedi nelle Gole attraverso la frescura delle Sorgenti e dei canyon delle Gole del Sagittario attraverso il Sentiero Geologico n. 18 della Riserva. Le guide di Abruzzo Mountains Wild assieme al personale della Riserva e della Cooperativa Daphne accompagneranno il gruppo alla scoperta dei suggestivi scenari all’ombra delle Gole per poi inerpicarsi per Colle San Michele.

Indicazioni degli organizzatori

L’escursione è comunque facile, e adatta anche a famiglie con bimbi dai 6/ 7 anni in su. Chi avesse problemi a salire a piedi o preferisse partecipare al solo concerto e pranzo a seguire, potrebbe farlo recandosi nella piazza di Anversa degli Abruzzi, alle 8,30 per l’iscrizione. E’ ancora possibile aderire alla manifestazione ( iscrizione e pagamento si possono assolvere in loco sabato mattina ) fino a venerdì 10 agosto.

Info e prenotazioni: 34.54.79.08.04.