‘Il soldato del caso’ sbarca a Roccaraso: mercoledì 8 agosto

“Il Soldato del Caso” di Salvatore Polito, per la prima volta in Abruzzo, a sostegno all’associazione onlus “Dynamo Camp” fondata da Paul Newman, che ospita gratuitamente bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, con patologie gravi e croniche sia in terapia che in fase di post ospedalizzazione.

Il libro sarà presentato mercoledì 8 agosto, alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Roccaraso. Contestualmente verrà proiettato il cortometraggio “Racconto numero quattro” tratto da uno dei racconti del libro, menzione speciale della giuria al Film Fest di San Benedetto del Tronto

Dieci racconti brevi, accompagnati da una o più musiche, dieci avventure con un protagonista principale: Il Soldato del Caso, uno dei nostri giorni, persona logica che con razionalità, affronta tutte le missioni, alla ricerca di una soluzione, la sua soluzione.

Come fare ad uscire indenne dalla sagra della bugia? Come fare a conoscere chi ha scritto parole su quel muro? Come riuscire a far sì che un ragazzo non si dimentichi mai più di una giornata meravigliosa che ha vissuto? E le scarpe abbandonate ai bordi delle strade? Ed il cammino delle farfalle?

Sono solo alcune delle missioni intraprese dal Soldato, durante le quali imparerà ad andare oltre la propria razionalità, a confrontarsi con i sogni, le speranze, l’immaginazione, il tempo che scorre, imparerà ad accettare il proprio passato, i propri errori, a fermarsi, se necessario.

Imparerà ad entrare e soprattutto rimanere nella propria stanza della Felicità. Il libro, il cui ricavato viene devoluto interamente all’associazione onlus “Dynamo Camp”, é stato scritto da Salvatore Polito, ingegnere e scrittore bolognese, che in maniera originale, parla di tutte quelle componenti necessarie per entrare e rimanere nella propria stanza della felicità: le speranze, i sogni, le bugie, i ricordi, l’immaginazione, gli errori, la libertà ed il tempo in tutte le sue sfaccettature.

Il cortometraggio “Racconto numero quattro” tratto da uno dei racconti della raccolta, menzione speciale della giuria al Film Fest di San Benedetto del Tronto, ispirato all’omonimo racconto, è stato realizzato dal regista, Andrea Fiume, con l’ausilio di una troupe di giovani che hanno condiviso il progetto.