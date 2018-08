Home Turismo Tour in Alto Molise di Pelliccia e Zarlenga per la “Rivoluzione delle api” 6 agosto, 2018 teleaesse.it Turismo

Il libro “La Rivoluzione delle Api” delle giornaliste Monica Pelliccia e la molisana Adelina Zarlenga vola in Alto Molise, per un tour di presentazioni estivo. Il volume, un libro-inchiesta che nasce da un reportage giornalistico realizzato in giro per il mondo ed edito da Nutrimenti Edizioni, con la prefazione di Vandana Shiva, racconta le storie avvincenti dei paladini delle api: apicoltrici e apicoltori, contadine e agricoltori che lottano da un capo all’altro del mondo per salvare gli impollinatori e dare nuove speranze al futuro di un pianeta compromesso.

Il 6 agosto, alle 18.30, dopo il convegno sul Futuro del Molise a cura di Antonio Ruggeri, La Rivoluzione delle Api sarà presentato sulla scalinata di Piazza Falconi di Capracotta, con Antonio D’Andrea di Vivere con Cura e in collaborazione con la Pro loco di Capracotta.

Il 9 agosto alle 18.00, sarà il salone conferenze di Borgo Tufi a Castel del Giudice il luogo della presentazione del libro, che sarà preceduto dalla proiezione del documentario Hunger for Bees sui temi del volume, per la regia di Silvia Luciani. L’incontro sarà moderato da Serena Di Nucci del Caseificio Di Nucci. Partecipano il sindaco Lino Gentile, gli apicoltori Nazario Fania e Marco Cacciavillani, Alessio Gentile del circolo Legambiente locale, Simone Gentile dell’azienda biologica Melise, Marcello Mosesso di MaCubo, Nathalie Scaffidi della cooperativa agricola di comunità Artemisia, Angela Mosesso della condotta Slow Food Alto Molise – Castel del Giudice. Seguirà un APEritivo con abbinamenti tra mieli, prodotti tipici e formaggi locali.

Il 10 agosto, nella riserva naturale Mab UNESCO di Collemeluccio, “La Rivoluzione delle Api” sarà uno degli eventi della Notte bianca della Biodiversità, organizzata dal Reparto Biodiversità di Isernia del raggruppamento Carabinieri Biodiversità e l’associazione Intramontes. Dalle 18.00 alle 19.30, escursione al tramonto sui sentieri di Collemeluccio per osservare, conoscere ed imparare le specie vegetali e animali. Dalle 19.30 alle 20.30 resentazione libro “La rivoluzione delle Api” e del film documentario “Hunger for bees”. Dalle 21.30 escursione notturna. E poi osservazione del cielo stellato con i telescopi messi a disposizione da Intramontes.

Il 13 agosto, appuntamento a Pietrabbondante. Il libro “La Rivoluzione delle Api” e il documentario “Hunger for Bees” saranno presentati alle 19.00 negli spazi di Palazzo Carosella, in un evento organizzato dalla Pro loco di Pietrabbondante. Modera la giornalista Eleonora Mancini.

Ultimo incontro altomolisano, San Pietro Avellana, il 14 agosto alle 18.00 nella sala conferenze del centro polifunzionale. Modera il giornalista Daniele Lombardi.

Si stima che, in termini economici, il contributo delle api alla produzione agricola mondiale valga circa duecento miliardi di dollari. Ma il loro ruolo nei delicati equilibri ambientali in realtà non ha prezzo. Le api contribuiscono infatti a circa il 75 per cento del cibo che arriva ogni giorno sulle tavole delle persone. Da alcuni anni però diversi fattori, tra cui i cambiamenti climatici e l’abuso di pesticidi in agricoltura, le stanno uccidendo, rischiando di comprometterne la presenza in molte aree del pianeta, mettendo a repentaglio la biodiversità e mandando in tilt l’ambiente. Il libro “La Rivoluzione delle Api” dal sottotitolo “Come salvare l’alimentazione e l’agricoltura nel mondo”, in un viaggio dai campi di girasole italiani, dove gli apicoltori portano le api per produrre l’olio che arriva sulle tavole del mondo, fino alle zone rurali siccitose dell’India, dove le contadine del Maharashtra imparano a prendersi cura delle api per nutrirsi e migliorare la loro salute, narra le storie di chi rende l’apicoltura uno strumento per la produzione sostenibile.

Si passa per il Corredor Seco, regione a sud dell’Honduras, duramente colpita dal cambiamento climatico, dove i cacciatori di miele Nectali ed Evin allevano gli insetti a strisce per evitare di dover migrare, e poi fra le enormi monocolture nella Central Valley californiana dove si produce l’80 per cento delle mandorle che si consumano nel mondo e dove l’apicoltura è uno strumento di business. E poi a Malles, che ha dato origine al primo referendum al mondo per abolire i pesticidi in agricoltura, fino alla distopia dei droni-ape dell’Università di Sheffield. Storie di donne e di uomini per innescare un cambiamento nella produzione di cibo, che si intrecciano con le rilevanze emerse da studi scientifici e ricerche su un problema decisivo per l’intero ecosistema.