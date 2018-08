Home Turismo ViViVilletta, entra nel vivo il cartellone dell’estate a Villetta Barrea 6 agosto, 2018 teleaesse.it Turismo

Villetta Barrea vi aspetta durante il periodo più dinamico dell’anno con un calendario ricco di appuntamenti all’insegna delle tradizioni, del gusto, della cultura, dell’arte e del divertimento. Sta infatti entrando nel vivo la stagione estiva villettese che accoglierà i suoi ospiti con un cartellone straordinariamente ricco di saperi, sapori ed esperienze per rispondere alle esigenze di tutti i turisti, dai più piccini ai più grandi (clicca sulla locandina per ingrandire).

Grazie all’imprescindibile e instancabile lavoro delle associazioni che hanno lavorato in sinergia con il Comune di Villetta Barrea, mai come quest’anno si è riusciti ad organizzare un cartellone così variegato che offre tutti i giorni incontri pomeridiani dedicati alla cultura e appuntamenti serali con manifestazioni finalizzate all’intrattenimento, il tutto per garantire un’offerta qualitativamente valida che sappia essere occasione di svago ma anche di crescita per i turisti e per la Comunità tutta.

Saranno numerose le mostre di arte che animeranno i palazzi e i musei del vivace borgo del Parco, sempre in prima linea nella promozione della cultura e dell’arte. Si parte con l’inaugurazione della mostra “Transumanze” di Principia Rosco, per proseguire con la seconda edizione della mostra “Spazio bianco. La pienezza del vuoto” a cura di Fabiola Di Tella. È poi la volta di “Omaggio a Frida Kalo” di Antonello Favata che si terrà nel weekend a ridosso del Ferragosto. Inaugurata nel mese di giugno, sarà possibile visitare per tutto il mese di agosto la mostra “Popoli e terre della lana. Tradizioni, culture e sguardi sulle vie della transumanza tra Iran e Italia”, che ospiterà anche “Transiti” di Marco De Angelis.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla poesia, alla presentazione di libri con Dacia Maraini, ai convegni incentrati su varie tematiche di carattere culturale e naturalistico. Si segnala, a tal proposito, la conferenza “L’Inno di Mameli. Una storia lunga 170 anni”, che si terrà sabato 11 agosto nei locali della sala consiliare alla presenza dell’Onorevole Umberto D’Ottavio, ex deputato di origini villettesi che recentemente ha avuto la grande soddisfazione di vedere ufficializzato il riconoscimento di Inno Nazionale all’Inno di Mameli grazie a una sua proposta di legge, approvata in via definitiva al Senato nel novembre dello scorso anno.

Non vanno dimenticati i laboratori giornalieri dedicati ai bambini e agli adulti che si terranno presso il Museo della Transumanza, e che permetteranno ai partecipanti di cimentarsi con esperienze sempre nuove ed educative. Numerosi i momenti dedicati alla gastronomia a cura delle associazioni, che delizieranno i turisti con assaggi dei piatti tipici della tradizione locale e villettese. Le esperienze culinarie termineranno il 30 settembre quando si terrà la manifestazione dedicata al Cibo buono e autentico promossa dai Borghi Autentici d’Italia, con un programma tutto da scoprire ed assaporare.

Anche quest’anno si è pensato allo svago dei più piccini con la Notte bianca baby, teatro di burattini e spettacoli di bolle di sapone, maghi e giocolieri che affascineranno anche i più grandi. Non potevano mancare gli appuntamenti dedicati alla musica e all’intrattenimento ma anche alla comicità. Villetta ospiterà infatti il noto comico e showman abruzzese Federico Perrotta che allieterà il pubblico con il suo esilarante spettacolo “Io sono Abruzzo … fortemente e gendilmente”, all’insegna della più genuina e piacevole comicità “made in Abruzzo”.

Imperdibili inoltre gli appuntamenti folkloristici come il tradizionale corteo della “Dodda”, l’antica tradizione del trasporto del corredo nuziale. Spazio anche ai momenti religiosi con i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni Vincenzo e Barbara. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti per trascorrere una vacanza dinamica e attiva all’insegna del relax e della cultura ma anche di tanto sano divertimento.

Il Comune di Villetta Barrea sentitamente ringrazia l’Associazione Turistica Pro Loco, il Comitato Feste, l’Associazione Borgo Fattoria Didattica, l’Associazione Culturale Pietramara, l’Associazione PIVEC Alto Sangro, l’Archeoclub di Villetta Barrea, A.S.D. Villetta Barrea, l’Associazione Culturale Spazio Bianco, l’Associazione Culturale Libera, il Gruppo A.N.A. Villetta Barrea e gli Amici di Piazza Cricca che hanno collaborato alla predisposizione di un cartellone ricco, variegato e di qualità.

Per il dettaglio di tutti gli apputamenti, ma anche per info sulle passeggiate ed escursioni naturalistiche e culturali, si può visitare la pagina facebook della Pro Loco o contattare il numero 0864.89.333