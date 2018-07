Home Turismo Cerro al Volturno, ecco gli appuntamenti dell’estate cerrese 31 luglio, 2018 teleaesse.it Turismo

L’estate cerrese è partita alla grande, grazie all’organizzazione e all’impegno di numerose iniziative, sociali, culturali, ricreative e sportive poste in essere dalle associazioni presenti sul territorio. Tra queste la rinnovata Pro Loco Cerrese 1982 presieduta da qualche settimana dall’attivo Riccardo Rossi.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Remo Di Ianni, che sostiene da sempre tutti gli eventi promossi in paese, si complimenta con tutti gli attori del campo del sociale del paese per il fervore di iniziative programmate per il mese di agosto che animeranno le lunghe e calde giornate cerresi.

Tra gli appuntamenti più importanti sono da annoverare. La sera di giovedì 2 agosto, a cura della Pro Loco Cerrese 1982, “Beer Tasting”, il festival delle birre artigianali del Molise – Piazza G. Sedati; Domenica 5 e lunedì 6 agosto, feste patronali con concerti in piazza e vari intrattenimenti; sempre domenica, a cura della Volturnia Calcio, l’amichevole tra Volturnia e la Primavera del Napoli – ore 16.30 impianto Comunale Mario Di Ianni; 7-8-9 agosto 2018: le Volturniadi, i giochi della Valle del Volturno, a cura del comitato organizzatore; il 14 Agosto, torna in scena “La Sposa Cerrese nel tempo“, a cura della Pro Loco 1982.