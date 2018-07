Home Molise Esclusivo – Il giramondo 81enne Janus River porta i fiori sulla tomba dell’amico Aldo Biscardi 31 luglio, 2018 teleaesse.it Molise, Video

Non è sfuggito al giornalista Maurizio Cavaliere il passaggio di Janus River in Molise. Un arzillo ottantunenne, polacco, in sella alla sua bicicletta da 18 anni. Girovago sulle strade di tutto il mondo. Ha visitato 154 Paesi in lungo e in largo, ha riferito al reporter campobassano, dicendogli di essere stato profondamente colpito dall’ospitalità dei molisani. Era amico infatti del noto conduttore del “Processo del lunedì“, Aldo Biscardi. Motivo per cui la tappa più emozionante della sosta molisana l’ha voluta fare a Larino, dove è andato a salutarlo nella dimora in cui riposa dall’8 ottobre dello scorso anno. Sulla tomba ha portato i fiori di carta crespa. Quelli che si usano per i festeggiamenti a San Pardo.

Janus ragiona come se fosse un ventenne. Tanto è vero che si è programmato il futuro per i prossimi dieci anni, quando ne avrà contate 93 di primavere. “Il prossimo tour è in Sud America”, ha riferito. “Finito il giro proseguirò in bici per l’Oceania e poi in Cina”. Il bravissimo collega Cavaliere lo ha intervistato e concesso il suo lavoro a TeleAesse.

Guarda l’intervista