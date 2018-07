Home Cronaca Pescolanciano, il birrificio “La Fucina” spegne sei candeline 29 luglio, 2018 teleaesse.it Cronaca, Video

Il birrificio “La Fucina” ha compiuto sei anni di attività. In Molise è la realtà produttiva più grande, dall’alto dei suoi centomila litri di birra, che escono ogni anno dal piccolo stabilimento di Pescolanciano. Da consentirgli di esportare le bottiglie di birra artigianale anche all’estero.

L’impegno costante, la professionalità, le capacità di tessere rapporti in ambito nazionale e internazionale, e non ultima, quella di intercettare le esigenze di un’utenza sempre di più raffinata, hanno consentito a questo piccolo birrificio dell’Alto Molise di spiccare il volo.

Ma ciò che di più stupisce, in barba a sterili gelosie e invidie, è che questo importante traguardo, conseguito dai titolari Angelo Scacco e Giovanni Di Salvo, è stato festeggiato per due giorni consecutivi nella Piazza di Pescolanciano, insieme agli altri birrifici molisani: Cantaloop di Cantalupo nel Sannio; Fardone di Macchia d’Isernia; Hops up di Campobasso. “Il prossimo anno – ha anticipato al microfono di TeleAesse, Scacco – ce ne sarà anche un altro, appena sorto ad Oratino”.

Guarda il video