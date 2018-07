Home Comuni Roccaraso Intervista – Da 40 anni innamorato di Roccaraso, Lino Banfi al microfono di TeleAesse 26 luglio, 2018 teleaesse.it Roccaraso, Video

Lino Banfi si racconta, seduto nel giardino del Grande Albergo di Roccaraso, dove trascorre qualche giorno di relax. Ripercorre tutta la sua carriera da artista simpaticamente brillante. I cambiamenti che ci sono stati nel corso degli anni, nel cinema. La sensualità femminile innata nelle attrici d’altri tempi. Ha tanti progetti per il futuro e la sua età, 82 anni, non sembra essere un problema. Poi, il suo forte legame con l’Abruzzo, in particolare con Roccaraso, i tanti ricordi che lo accompagnano nel corso della sua vita. Il popolare attore pugliese, durante la sua permanenza abruzzese, è stato intervistato da Sonia Paglia.

