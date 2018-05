Home Abruzzo Abruzzo, Lolli e Caruso firmano il contratto istituzionale di sviluppo per il piano strategico turismo montano sostenibile 19 maggio, 2018 teleaesse.it Abruzzo

E’ stato firmato a Roma, alla presenza del Ministro per la Coesione Sociale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, tra il Vicepresidente della Giunta Regionale abruzzese, Giovanni Lolli e il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso,

Il patto prevede di attivare un programma strategico ed integrato per lo sviluppo sostenibile ottimizzando strumenti e risorse per la realizzazione di investimenti pubblici e privati. Nel periodo trascorso dalla sottoscrizione dell’Intesa ulteriori approfondimenti istruttori hanno condotto ad alcune modifiche che, fermi restando tutti i contenuti già previsti, hanno portato ad un ampliamento del quadro finanziario complessivo (che passa da € 44.300.000 a € 80.3000.000) a seguito dell’integrazione di un’ulteriore scheda intervento relativa a “Opere per il miglioramento della accessibilità e della mobilità sostenibile verso le aree turistiche e fra le aree turistiche”.

Tutti gli interventi previsti godono di completa copertura finanziaria con stanziamenti già programmati.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 14 maggio scorso ha formalizzato la prevista Intesa. I territori interessati all’intervento sono i comuni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; del Parco Nazionale della Majella; del Parco Regionale Sirente-Velino; del Parco Nazionale Gran Sasso e dei Monti della Laga.

Tutti i Comuni, anche se appartenenti ad ambiti diversi e a più Province, nel loro insieme costituiscono un’unica area geografica, per assicurare una continuità territoriale e possono essere ricompresi all’interno del perimetro massimo di estensione all’interno del quale verranno individuate specifiche “zone obiettivo”. Ampia soddisfazione è stata espressa da Lolli e Caruso “per questa ulteriore possibilità di sviluppo concessa alle aree interne – poche regioni ne beneficiano -, uno straordinario strumento di programmazione capace di raccogliere finanziamenti, nonché mezzo, per l’accelerazione dei processi amministrativi, di un Abruzzo sempre più dinamico, competitivo e innovativo”.