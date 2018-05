Home Sport Castel di Sangro Cep 1953 accede ai play off e conquista la finale Molise Cup 19 maggio, 2018 Michele di Franco Sport

Termina oggi il campionato di prima categoria molisana per il Castel di Sangro Cep 1953, ai danni del Real Prata con il risultato di 0 – 5. Con la vittoria di oggi si aprono le porte dei play off – matematicamente – ma soprattutto si va agli spareggi per il passaggio di categoria con un dato impressionante: 101 goal in questo campionato.

Bisogna aspettare domani, domenica 20 maggio, la conclusione del campionato, per conoscere la rivale nella fase dei play off del Castel di Sangro. Per i sangrini una stagione da incorniciare, non solo per aver conquistato il posto negli spareggi per il passaggio in promozione, ma soprattutto per la finale nella Molise Cup.

Difatti, proprio mercoledì scorso, la Cep 1953 e la squadra campana Domenico de Sisto hanno disputato la sfida di ritorno della Molise Cup, decretando l’accesso alla fase finale della Coppa Molise a favore deii sangrini. I giallorossi di Mister Varallo hanno staccato il biglietto della finale grazie al pareggio sul sintetico di Venafro con il risultato di 2-2. Nella sfida di andata i castellani si sono imposti con un rocambolesco 4-3 contro i campani.

L’atto finale vedrà la sfida tra il Castel di Sangro e il Ripalimosani. I molisani, già vittoriosi nella settimana precedente, hanno liquidato i conterranei del Matrice per 7-0.

Per i tifosi del Castel di Sangro, questo è un momento magico; dopo tanti sacrifici e migliaia di chilometri macinati per seguire i propri beniamini, siamo certi che in queste fasi finali le emozioni saranno talmente forti da regalare ricordi indelebili.