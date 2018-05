Riserva regionale Guardiaregia – Campochiaro, ingresso gratuito per la giornata delle oasi

Domenica 20 maggio torna la Giornata delle Oasi WWF, un’occasione straordinaria per celebrare la biodiversità del nostro Paese, ricchissimo di ambienti e specie naturali.

Verranno aperte gratuitamente al pubblico, con speciali eventi e visite guidate, le Oasi e le riserve del WWF che si potranno visitare per scoprire i tesori nascosti della natura italiana, come lupi, orsi, aquile, aironi, lontre, cervi e daini custoditi negli angoli più belli e suggestivi del nostro Paese.

In Molise l’Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro, rappresenta ormai da 21 anni un punto fermo nella tutela della natura e nella promozione turistico-culturale della biodiversità matesina. Un’area naturale protetta che si rinnova ogni anno anche nelle strutture, come nei nuovi allestimenti del centro visita di Guardiaregia e dell’area faunistica del cervo di Campochiaro; nella cartellonistica, con nuovi pannelli ed indicazioni turistiche apposti lungo i percorsi dell’area protetta, nonché negli innovativi programmi di educazione ambientale per le scuole e nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro.

Dunque, domenica 20 maggio, anche a Guardiaregia sarà possibile toccare con mano le attività dell’Oasi del WWF, in una giornata all’aria aperta con visite guidate, attività ludico-didattiche per i più piccoli ed escursionistiche per i più grandi ed inoltre la spettacolare liberazione di animali recuperati presso il centro recupero rapaci dei Carabinieri Forestali di Pescara. Infine musica ed una sosta gastronomica presso le strutture di Guardiaregia.

Il programma

Guardiaregia, sentiero natura San Nicola :

Dalle 10 alle 18: turni visite guidate sentiero natura San Nicola e Lanario;

Ore 10,30 e 11,30: due turni di introduzione al Nordic Walking e passeggiata dimostrativa con istruttore SINW, in collaborazione con Cimentiamoci;

Ore 10,30-15: Laboratorio didattico di apicoltura (x bambini e ragazzi) in collaborazione con Associazione culturale “ApertaMente” e l’azienda apistica Trucco Dario di Petrella Tifernina (CB);

Ore 12,45: liberazione rapaci in collaborazione con il Centro Recupero Rapaci dei Carabinieri Forestali di Pescara;

Dalle ore 13: musica e solidarietà all’Oasi, in collaborazione con il gruppo musicale “Sunrise”;

Dalle ore 13: Pizze, focacce e ristoro all’Oasi, in collaborazione con il Forno a legna “Anna Giannantonio” e “La Cascina dell’Oasi” di Guardiaregia.

info: 338.3673035 www.oasiguardiaregiacampochiaro.it