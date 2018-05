Strategie territoriali delle aree interne in vista della macroregione adriatica-ionica, il convegno a Castel di Sangro

“Evoluzione territoriale delle aree interne – Altosangro e Altopiano delle Ciquemiglia”. E’ il titolo del tema promosso dalla Provincia dell’Aquila e dal Comune di Castel di Sangro in collaborazione con il Centro Intercomunale di Studi per l’Alto Sangro.

Un approfondimento sviscerato da diversi punti di vista, che si inserisce nei grandi cambiamenti conseguenti le politiche territoriali in atto in Italia e in Europa. “In particolare l’area socioeconomica che gravita su Castel di Sangro – spiega il sindaco di Castel di Sangro Caruso – sarà analizzata nei nuovi scenari conseguenti il collocamento dell’Abruzzo nella Macoregione Adriatico-Ionica. Sono stati invitati a partecipare tutti gli attori istituzionali e socioeconomici del l’area interessata.

Sull’importante tema interverranno, coordinati da Terzio Di Carlo, presidente del Centro Studi Altosangro appunto; Angelo Caruso, anche nella veste di presidente della Provincia; Piergiorgio Landini, già ordinario di geografia economico-politica dell’Università d’Annunzio; Roberto Mascarucci, ordinario di urbanistica dell’Università d’Annunzio; Bruno Coletta, direttore tecnico del Centro Studi Alto Sangro ; Tommaso Marzano, consulente finanziario Sanpaolo Invest.