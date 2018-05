Home Molise Castel del Giudice al centro del convegno ‘InterculturalMolise open day’ della Conferenza episcopale abruzzese molisana 8 maggio, 2018 teleaesse.it Molise

La Pastorale per il Turismo della CEAM (Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana) in collaborazione con la Regione Molise, il Comune di Castel Del Giudice e Itria ( itinerari turistico-religiosi interculturali ed accessibili ) organizzano una giornata di studio e confronto dal titolo InterculturalMolise Open Day “Accessibilità universale, dialogo interreligioso ed interculturalità: nuove strategie di sviluppo turistico ed economia della bellezza “.

Giovedì 10 maggio, presso Borgotufi, antico borgo rurale nel Comune di Castel del Giudice, a partire dalle ore 10, avrà luogo il primo incontro per presentare le attività del progetto e per un primo approccio ai moduli formativi.

Numerosi saranno gli interventi diversificati per competenze e specificità. InterculturalMolise, con l’ausilio di tecnici e di esperti, è un ulteriore strumento di riflessione di riconsiderazione dello sviluppo e della promozione dei territori. Il progetto innovativo ed affascinante, sperimenta l’accessibilità universale insieme al multiculturalismo e al dialogo interreligioso. Sono previste, tra le altre, attività specifiche per il territorio molisano, replicabili anche in altre realtà, quali la mappatura la mappatura del territorio, l’elaborazione di un manuale con indicazioni degli interventi da adottare, workshop per imprenditori del turismo, del terziario e dell’artigianato sulle opportunità offerte dal turismo accessibile e dai mercati islamici ed ebraici anche relativamente alle certificazioni Kosher ed Halal.

Di rilievo l’istituzione della Scuola di Alta Formazione e Ricerca internazionale ed interdisciplinare per la formazione di operatori con una visione interreligiosa, interculturale ed universalmente accessibile di turismo, cultura, strategie territoriali e modelli di sviluppo sostenibili, con moduli formativi e organizzativi a durata variabile

Il futuro turista/pellegrino fruitore di tali itinerari potrà così vivere un’esperienza interreligiosa straordinaria che, attraverso l’accessibilità universale potrà sperimentare nuove modalità di fruizione dei Beni culturali vettori di alto valore di civiltà, in grado di stimolare e soddisfare bisogni, interessi e desideri. Tra gli elementi di interesse turistico-culturale saranno individuati beni artistici, archeologici, ambientali, paesaggistici, etnoantropologici, enogastronomici, luoghi di fede, fatti e personaggi storico-letterari, siti ed aspetti connessi all’identità locale, produzioni ed eventi anche perduti e da recuperare, attività di svago e tempo libero purché fortemente connesse al contesto territoriale.

Inoltre, le risorse del patrimonio locale saranno “animate “ed organizzate e rese fruibili attraverso “itinerari” che possono collegare aree, percorsi che si integrano con siti di interesse religioso, culturale ed ambientale. Il progetto, elaborato dal comune di Castel del Giudice insieme alla Provincia Ecclesiastica Molisana, è la prima esperienza di “integrazione” in ambito nazionale ed internazionale. Un laboratorio multicanale per un prodotto turistico-culturale innovativo quale strumento di educazione alla diversità e alla pace, capace di promuovere anche la destagionalizzazione strutturata del turismo nell’intero territorio regionale. Durante la giornata di presentazione e di studio saranno illustrati anche i contenuti e la metodologia delle attività didattiche della Scuola di Alta Formazione internazionale su accessibilità universale, dialogo interreligioso ed interculturalità.

Inoltre, si potrà dialogare con esperti ed Istituzioni per condividere obiettivi e strumenti del progetto. Di rilievo sarà anche la presenza del Prefetto di Isernia, Dott. Fernando Guida, che proprio ad Isernia, a partire dal 2016, ha promosso la sottoscrizione di un accordo territoriale in materia di accessibilità, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche. Leggi il programma.

Info iscrizioni. La partecipazione all’incontro di studio e workshop è libera ma è necessario segnalare la propria presenza inviando una mail all’indirizzo info@itria.org specificando nome, cognome, recapito telefonico ed eventuale Ente/Associazione di appartenenza.

Gli iscritti riceveranno una mail di conferma.