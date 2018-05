Home Abruzzo Pasetta, eroe del giro d’Italia: Mondadori gli dedica due pagine sul libro “Storie dal giro” 8 maggio, 2018 teleaesse.it Abruzzo

Chi non conosce ‘Pasetta’ di Barrea alzi la mano. “Ben 176 televisioni mi hanno dedicato uno spazio nei loro documentari; dai Paesi del vecchio Continente all’Australia, passando per gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda, il Giappone; ma è impossibile ricordarle tutte”, ci confida il ‘Garibaldi‘ abruzzese, sempre vestito con l’inconfondibile giubbetta rossa, il foulard a riporto e l’immancabile copricapo ricamato, che lo fanno apparire agli occhi increduli di quanti lo hanno conosciuto, come il sosia contemporaneo dell’eroe dei due mondi.

Simpatia, spontaneità, ma soprattutto l’entusiasmo di raccontare le avventure vissute tra le sue montagne, nel cuore del Parco d’Abruzzo, lo hanno messo in contatto con i reporter di tutto il pianeta, i quali gli hanno dedicato spazi importanti all’interno di duecentodieci riviste specializzate in trekking, folclore, paesaggi, ed enogastronomia.

Nella sua casa di Barrea conserva gelosamente questi giornali, in lingua originale, che lo hanno immortalato attraverso migliaia di scatti, mentre guidava carovane di turisti sui monti del Pnalm, o narrava le leggende sui lupi facendogli ascoltare il suo personale inimitabile richiamo.

Poche settimane fa, ospite della presentazione ufficiale del libro “Storie dal Giro” – edito da Mondadori – nella sala conferenza della Microsoft a Milano, gli è stata consegnata una copia del volume. All’interno della pubblicazione, due pagine a lui dedicate oltre a un bel riquadro sulla copertina, “Perchè sono stato sempre presente al passaggio della carovana e a tutte le tappe abruzzesi”.

Non voglio esagerare – conclude Pasetta – ma penso che, nei 1000 anni della storia del mio paese, un barreano con un successo mondiale come il mio, non lo abbia mai avuto nessuno”.