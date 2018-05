Home Cronaca Sogna i numeri al lotto azzecca la quaterna e sfiora la cinquina: la giocata in Molise 7 maggio, 2018 Michele di Franco Cronaca, Molise

L’incredibile vicenda è successa pochi attimi fa presso la stazione di servizio Eni di San Pietro Avellana in provincia di Isernia. Una donna del luogo si è recata presso l’impianti di carburanti sulla s.s. 652 per raccontare l’incredibile sogno della notte, chiedendo come poter giocare i numeri che ricordava limpidamente.

La signora non aveva mai tentato la fortuna, ma quel sogno era talmente particolare che ha deciso di giocare affidandosi al gestore. I numeri riportati erano quasi tutti consequenziali e la scelta è ricaduta proprio sulla ruota di Napoli per un suo legame personale al capoluogo campano.

La donna ha giocato soltanto 3 euro. Il gestore, per esaudire la richiesta, ha ripartito come meglio poteva il piccolo importo consigliando alla giocatrice di puntare sulla quaterna, almeno 0,80 centesimi, anzichè i 5o che aveva deciso, proprio per avere maggior guadagno in caso di vincita. Un piccolo consiglio, risultato efficace anche se era stato commentato da un “tanto non ci capisco niente sul lotto”.

Pochi attimi fa, la signora si è recata nuovamente presso la ricevitoria per controllare l’esito dell’estrazione.

Quando il gestore le ha comunicato di aver vinto settemila euro, non gli ha creduto. “Mi stai a prendere in giro?“. E la sua espressione è cambiata repentinamente. Gli occhi smarriti, un leggero giramento di testa per l’emozione; lei che non aveva mai vinto nulla. Una sua amica la sorreggeva, ancora incredula.

Dopo una ventina di minuti, passata l’euforia, la signora ha proceduto alle operazioni per la prenotazione della vincita, ma mentre controllava i numeri si è accorta di aver sfiorato per due numeri anche la cinquina.

“Nei sogni – ha detto un’altra cliente presente in quel momento – si nasconde la chiave del destino, bisogna solo crederci fino in fondo”.