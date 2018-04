Barrea, la Grotta dello Schievo incanta turisti ed escursionisti

Se non hai mai visitato la spettacolarità della Grotta dello Schievo di Barrea, nel periodo primaverile, allora non potrai mai dire di aver ammirato le meraviglie del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

Abbiamo approfittato di una bellissima giornata calda per raggiungere la grotta, registrando questo promo video per permettere a tutti gli appassionati di escursioni di conoscere questa meraviglia, spesso non conosciuta ai tanti cittadini locali.

La Grotta dello Schievo si raggiunge attraverso il Sentiero K3, in cui scorre il Rio Torto, in direzione delle sorgenti del torrente dove è possibile ammirare le sue splendide cascate. La spettacolarità del percorso dipende molto dalla stagione. In primavera, durante lo scioglimento delle nevi, il torrente raggiunge il massimo della sua portata e le sue cascate sono ricche e fragorose.

Il sentiero inizia in corrispondenza di una curva sulla S.P. 83 Marsicana prima del “curvone” di Barrea sul lato sinistro provenendo da Alfedena. La strada sterrata è poco praticabile per le autovetture ma è possibile parcheggiare in prossimità dell’ingresso del sentiero.

Dopo circa un chilometro si arriva in prossimità della radura dove si può imboccare il sentiero K3. Da qui in poi il K3 si trasforma in un vero sentiero montano ricoperto di fogliame secco. Il percorso può essere tenuto sia lungo il ruscello con un sentiero che lo costeggia, oppure proseguire alcune decine di metri più internamente decisamente più praticato.

Il torrente è sempre presente sulla sinistra del tracciato, con spettacolari cascatelle.

Per ammirare le cascate e dirigersi alla Grotta, a quota 1500 mt circa, il tracciato si inerpica con decisione sul fianco del Serrone, un ammasso roccioso che sfiora in 1800 mt. Il sentiero, che presenta una leggera pendenza per circa 2 km, diventa più impegnativa nell’ultimo chilometro, ma questo permette di osservare delle bellissime cascate.

Il cammino prosegue e si inerpica fino ad arrivare sotto un grande sperone roccioso. L’ingresso alla grotta si trova sul lato sinistro del monte roccioso. Nella Grotta dello Schievo è possibile entrare al suo interno per ammirare uno stupendo salto di acqua nel periodo primaverile.

Guarda il video