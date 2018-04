Home Cultura L’Australia e l’Abruzzo nel romanzo di Elena Lombardi “Altrove al centro del mare” Dopo il successo del primo romanzo ambientato a Barrea, la brillante scrittrice molisana ancora una volta punta la penna sull'Abruzzo 27 aprile, 2018 teleaesse.it Cultura, Video

Sophie Campbell è un labirinto di sogni infranti. Da tutta la vita cerca di nascondere il dolore dietro un sorriso, di superare le avversità aggrappandosi con tutte le sue forze all’amore, ma l’amore è come sabbia che le sfugge tra le dita. Raul Alexander è un conquistatore e uno squalo capace di trascinarla nell’abisso più oscuro dei suoi ricordi, ma anche di amarla come nessun’altro ha mai fatto.

Lei gli dirà addio per sempre. Lui imparerà ad odiarla con la stessa intensità. Il destino però è perverso. Al funerale del padre, Raul si presenterà da lei dopo anni, pronto a scagliare la sua freccia e a darle il colpo di grazia ma quando la vede ai piedi dell’altare, non ne è capace.

Avvolta nel suo lutto, Sophie gli apparirà fragile e vulnerabile. Non sa nulla della sua vita, non conosce le ombre del suo passato ma qualcosa lo riconduce a lei. Qualcuno. Raul non potrà fare a meno di portarla a casa sua, al sicuro. Sydney però continuerà a impartire dolore e sofferenza, il sole continuerà a riscaldare i loro cuori, il mare a spazzare via tutte le loro certezze, facendoli sentire entrambi altrove.

Una storia cruenta e intensa, una storia colma di lacrime e incomprensioni eppure l’amore trionfa su tutto, anche sulla disperazione e il fallimento.

Ѐ questa la nuova trama del romanzo di Elena Lombardi, disponibile su Amazon in e-book digitale dal 25 aprile a questo link à https://www.amazon.it/…/B07CMKJVWJ/ref=cm_sw_r_fa_awdb_c_vM… e prossimamente anche in cartaceo.

L’autrice in questa storia parla dell’amore come sofferenza, del passato come un mostro sempre pronto a divorarti. Parla del legame mai avuto tra la protagonista e un padre mai stato tale, parla del coraggio di una donna che ha scelto di allontanare l’uomo della sua vita allo scopo di proteggerlo e allontanarlo dal male. Molti sono i riferimenti tematici di questo romanzo, molte le sfaccettature di un dolore muto che separa i protagonisti ma che non ha mai cancellato l’amore che provano l’uno per l’altro. Raul cercherà solo vendetta ma il suo cuore gli dice comunque di prendersi cura dell’unica donna che ha mai amato nella sua vita. Il mare nasconde misteri, paure e tanta sofferenza.

Il mare metterà a dura prova Sophie e Raul, facendoli sentire altrove ma insieme, pronti ad abbandonare l’Australia e a ricominciare la loro vita a in Abruzzo. Consigliato a chi crede nelle seconde possibilità, a chi crede che l’amore è un percorso pieno di insidie ma anche di appartenenza, di fatalità, di destini che si intrecciano.

Consigliato a chi crede che l’amore è l’unica salvezza del mondo.