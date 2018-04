Home Cronaca Emergenza strade, Caruso: “Domani i lavori per riaprire subito le sr 83 e sr 479” 25 aprile, 2018 teleaesse.it Cronaca

Il settore viabilità della Provincia dell’Aquila, rende noto che, grazie alle risorse assegnate d’urgenza con decreto del Presidente Angelo Caruso, domani, inizierà i lavori di sistemazione delle strade SR 479 “Sannite” e S.R. 83 “Marsicana” chiuse ieri 24 aprile, per ragioni di sicurezza, al traffico di mezzi su due ruote, ovvero moto e biciclette.

Il provvedimento di chiusura, adottato dal dirigente alla viabilità Ing. Francesco Bonanni, ha voluto evitare ulteriori situazioni di pericolosità sulle arterie, in occasione della festività del 25 aprile, in attesa di poter iniziare, nella giornata di domani, con la preziosa collaborazione dei comuni di Villetta Barrea e Scanno che l’amministrazione ringrazia unitamente al Comune di Pescasseroli per la proficua sinergia attivata con l’Ente nell’esclusivo interesse della concreta risoluzione delle problematiche del territorio, le necessarie opere di messa in sicurezza delle carrabili.

La possibilità di poter realizzare questi lavori è stata accordata grazie all’approvazione definitiva del DUP e del bilancio 2018-2020 da parte dell’assemblea dei Sindaci, alla quale erano presenti relativamente all’Alto Sangro area parco, per garantire il quorum, solo i Comuni di Pescasseroli, Villetta Barrea e Scanno e, successivamente, del Consiglio Provinciale nella stessa giornata di ieri, 24 aprile 2018, con la convalida degli atti firmati dal Presidente Caruso che, già nel primissimo pomeriggio della stessa giornata, ha stanziato per la viabilità oltre 18 milioni di euro. Senza l’approvazione del bilancio, che ricordiamo questa Provincia ha adottato per prima in Abruzzo e in Italia, l’ente non avrebbe avuto alcuna possibilità di intervento su queste strade per mancanza di fondi. Il settore viabilità potrebbe, ove le condizioni meteorologiche rendano possibile l’immediata effettuazione dei lavori, riaprire le arterie al traffico di moto e bici, già nel weekend.

Occorre ricordare che, in data 24 febbraio 2018, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, attraverso il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), di fatto ha attribuito all’ANAS 188 chilometri di strade provinciali, tra le quali figura anche la strada S.R. 83 “Marsicana”. A tal proposito Caruso, continua a sollecitare l’Ente alla firma del passaggio della strada, situazione ritenuta ormai non più tollerabile e procrastinabile. Per quanto concerne il passaggio della SR 479 “Sannite”, fortemente voluta da questa amministrazione, l’ANAS ha riportato la disponibilità a prendere in carico la strada, azione che lascia sperare in un prossimo passaggio di gestione della carrabile.

L’amministrazione, anche grazie alle frequenti riunioni della commissione viabilità, all’uopo istituita, lavora insistentemente sulle attività programmate, nella consapevolezza di dover attivare rilevanti azioni di condivisione con gli enti locali, regionali e statali per la risoluzioni delle problematiche del territorio. Caruso e il consigliere delegato Gianluca Alfonsi, si sono adoperati in questi giorni, rifuggendo le sterili polemiche, soprattutto per accelerare l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 consapevoli che, solo grazie all’adozione di questo strumento, vi sarà la possibilità di poter lavorare per dare risposte concrete, attese invano da anni, dalle popolazioni di questi territori, per garantire a questa importante zona dell’Abruzzo, una maggiore crescita economica e sociale e strade percorribili in sicurezza, indispensabili e vitali per le popolazioni residenti ma anche per turisti e visitatori.