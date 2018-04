Home Molise Capracotta, focus sull’orso bruno marsicano al giardino della flora appenninica 25 aprile, 2018 teleaesse.it Molise

Quando si parla di orso bruno marsicano si pensa immediatamente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, la sua “casa natale”, tecnicamente definita core area, perché è soprattutto in quel territorio protetto e nella sua area contigua che vive la maggior parte dell’esigua popolazione di orso dell’Appennino. Tuttavia, le esplorazioni di terre più lontane non sono infrequenti per gli orsi marsicani, soprattutto per i maschi, che, per loro indole, tendono a disperdersi in luoghi potenzialmente idonei. L’Alto Molise è uno di questi.

(clicca sulla locandina)

Salviamo l’Orso, un’associazione di volontari che è impegnata da diversi anni in azioni di conservazione della specie in tutto il suo areale di presenza, ha scelto Capracotta come luogo per invitare le comunità locali che vivono nei territori tra Abruzzo e Molise a conoscere più da vicino l’orso, a riflettere sull’importanza di convivere con questa specie e sulla ricchezza che rappresenta per tutti.

Saranno questi i temi affrontati nel corso del convegno che si terrà presso il Giardino della Flora Appenninica, sabato 28 aprile, a partire dalle ore 16, durante cui si avvicenderanno numerosi relatori esperti di orso e si aprirà ampio spazio al dibattito con il pubblico, perché la salvaguardia di una specie a rischio di estinzione passa dalla conoscenza all’apprezzamento e al coinvolgimento delle comunità che condividono lo stesso habitat.