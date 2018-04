Castel di Sangro, ‘AmoRosa’ fa il pieno d’iscrizioni in Abruzzo e Molise

In un Teatro “Tosti” gremito, domenica scorsa, dalle 18.30 alle 20.15 “AmoRosa” si è presentata al pubblico ivi accorsa per conoscerla. Subito ai blocchi di partenza lo Statuto e le finalità dell’Associazione illustrati dalla Presidente Raffaella Dell’Erede, che fatica a trattenere l’emozione: “Ci occuperemo di prevenzione come arma per sconfiggere i tumori ma non solo, rivolgeremo un’attenzione particolare ai giovani, interlocutori necessari per guidare il timone del cambiamento.

“A tal proposito intendiamo valorizzare l’ uso dei social media, indispensabili per una comunicazione a tempi brevi ed al contempo efficace: la Condivisione sarà uno dei nostri mezzi prediletti nell’ottica del massimo coinvolgimento possibile”. Così, Luisa Tritone, adagiandosi sull’ intervento iniziale della presidente. Infine, in accensione dei motori, termina il vicepresidente Carla Mennella: “Il nostro è un messaggio di Vita e di speranza; per questo vorremmo che si unissero a noi non solo coloro che hanno subito il calvario di una malattia ma anche e , soprattutto, chiunque abbia un bagaglio di emozioni tanto “carico” per iniziare un viaggio vero nel sociale”.

Termina la presentazione… il pubblico si lascia accarezzare dalla musica di Claudio D’Amico e Jole Maddalena. In questo speciale trasporto incantato che parte dall’Inghilterra sino a raggiungere la Francia , passando per l’Italia, il “ Travel Bag ” del duo avvolge in un caldo abbraccio i presenti. Dopo il viaggio musicale, imperversano le iscrizioni ad ” AmoRosa”: 57 le nuove adesioni alla famiglia in partenza, che si aggiungono al numero delle iniziali 76. Lo spirito che anima i soci resta fermo: valorizzare la Vocazione territoriale, la Cultura della Prevenzione e realizzare una Comunità solidale. Queste, le destinazioni, di quello che si preannuncia come un lungo ed emozionante Viaggio.

Guarda le interviste

Martina Buzzelli