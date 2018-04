Home Cronaca Carta d’identità elettronica, Ateleta anticipa tutti i comuni dell’Alto Sangro 24 aprile, 2018 Michele di Franco Cronaca

Il Comune di Ateleta ha avviato il nuovo servizio di emissione della carta d’identità elettronica (CIE). La nuova carta d’identità elettronica è un documento di riconoscimento che consente di identificare il titolare nello Stato di appartenenza, in tutti gli altri Stati europei e in quelli con cui lo stato italiano ha firmato specifici accordi.

In futuro il documento potrà essere utilizzato anche per accedere ad ulteriori servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (sistema pubblico di identità digitale). E’ realizzata in materiale plastico (policarbonato), ha le dimensioni di una carta di credito ed è dotata di particolari elementi di sicurezza (ologrammi, sfondi di sicurezza, micro scritture, ecc.) e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale).

La foto in bianco è nero è stampata al laser per garantire una elevata resistenza alla contraffazione.

Chi può richiedere la carta d’identità elettronica.

La CIE può essere richiesta da tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel comune di Ateleta, con codice fiscale allineato fra Anagrafe del Comune e Indice Nazionale dell’Anagrafica (questa condizione viene verificata dal personale del Comune).

Non può essere rilasciata ai non residenti né agli iscritti Aire.

Con l’entrata a pieno regime dell’emissione della CIE, la carta d’identità cartacea sarà rilasciata solo in casi eccezionali di reale e documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.

La CIE viene rilasciata ai cittadini residenti nei seguenti casi:

prima richiesta di carta d’identità;

precedente documento di identità scaduto (o nei 180 giorni precedenti la scadenza);

precedente documento di identità in corso di validità ma rubato, smarrito o deteriorato.

Attualmente non è possibile rilasciarla ai cittadini iscritti all’Aire che continueranno invece ad avere la carta di identità cartacea con le stesse modalità attualmente in vigore. La validità della carta, come per quella cartacea, cambia a seconda dell’età del titolare e la scadenza coincide con il giorno e mese di nascita del titolare, nello specifico:

minori di 3 anni – triennale

dai 3 ai 18 anni – quinquennale

maggiori di 18 anni – decennale

Si ricorda che le carte di identità cartacea in corso di validità continueranno ad essere valide fino alla loro naturale scadenza.

Come Fare

Per il rilascio/rinnovo della CIE il cittadino deve recarsi nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 11:00 alle ore 12:00 presso l’ufficio anagrafe. Per il rilascio della CIE il cittadino deve esibire:

la precedente carta di identità o la denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza (questura o carabinieri) nel caso di furto o smarrimento della precedente carta d’identità;

la denuncia è necessaria anche in caso di deterioramento del documento, quando non sia possibile restituire (almeno in parte) il documento deteriorato e sia tale da non permettere il riconoscimento del numero della carta;

la tessera sanitaria;

Una fototessera recente dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto (preferibilmente senza occhiali per evitare riflessi di luce o con lo sfondo bianco e con le stesse caratteristiche stabilite per il rilascio del passaporto (consultare la pagina https://www.poliziadistato.it/articolo/1087);

ricevuta comprovante il pagamento del costo per la CIE (se non viene pagata in contanti).

I cittadini non comunitari oltre alla documentazione di cui sopra devono presentare anche:

il passaporto in corso di validità (in originale);

il permesso di soggiorno valido in originale, oppure la copia del permesso di soggiorno scaduto con l’originale delle ricevute attestanti l’avvenuta richiesta di rinnovo presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dello stesso.

I minori possono ottenere la carta d’identità fin dalla nascita.

Al momento del rilascio è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento e deposita le impronte digitali.

Sono necessario inoltre:

un documento di riconoscimento del minore (qualora ne sia imposta esso) in caso di documento valido l’estero:

l’assenso all’espatrio resto da entrambi genitori e dall’unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina);

non possono ottenere la carta d’identità valida per l’espatrio:

i minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del tutore;

i cittadini con situazione di impedimento all’espatrio;

i cittadini comunitari e stranieri.

Costi

Il costo della CIE è di 22 € che diventeranno 27 € in caso di smarrimento da versare con una delle seguenti modalità:

in contanti al momento della richiesta;

con versamento e bonifico postale numero 12135679 intestato a Comune di Ateleta (AQ) specificando la causale: diritti rilascio carta d’identità elettronica;

Tempi

La termine delle operazioni di inserimento e verifica dei dati (circa 30 minuti) viene rilasciata al cittadino la ricevuta della richiesta della CIE. Il rilascio, pertanto, è immediato ma il documento viene spedito a mezzo servizio postale, di norma, come indicato dal ministero dell’interno, direttamente presso l’abitazione del richiedente entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta.

Al momento della richiesta è necessario fornire un indirizzo completo per il recapito della CIE. Nel caso in cui si intende delegare una terza persona al ricevimento del documento occorrerà fornire tutte le informazioni necessarie per il recapito.

Donazione organi

Rimane invariata la possibilità, per i cittadini maggiorenni, di manifestare il proprio consenso o diniego alla donazione degli organi e tessuti al momento del rilascio della carta d’identità elettronica. (CIE).