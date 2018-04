Home Abruzzo Corso di operatore naturalistico: la formazione è prevista in Abruzzo e Molise 24 aprile, 2018 teleaesse.it Abruzzo

E’ partito dalla Puglia, ma interesserà anche Abruzzo, Molise e Campania, il corso itinerante di Operatore Naturalistico e Culturale di I livello, riservato ai soci del CAI, organizzato e patrocinato dalle rispettive regioni. La prima tappa ha fatto registratare la partecipazione di diciotto unità, sotto la vigilanza del presidente del comitato scientifico centrale, Giuliano Cervi.

I futuri operatori svolgeranno per conto del Club Alpino Italiano attività di divulgazione e ricerca nei vari ambiti naturalistici e storico – antropologici che riguardano l’ambiente nella sua totalità. Al termine della formazione si impegneranno a promuovere la ricerca naturalistica, organizzare, svolgere e supportare la pratica della conduzione in ambiente e coordinare la didattica e la divulgazione delle conoscenze degli aspetti scientifici, naturalistici, antropici e più ampiamente culturali della montagna con spirito di servizio, volontario e gratuito, nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e locali, dello Statuto e dei Regolamenti del Club Alpino Italiano e delle delibere degli organi di governo del Sodalizio competenti per territorio.

A maggio gli operatori faranno tappa in Molise; a giugno visiteranno l’Abruzzo.