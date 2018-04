Home Cronaca Barrea – Angelo Pascale, centauro molisano perde la vita sulla Sr 83 22 aprile, 2018 teleaesse.it Cronaca

Si chiamava Angelo Pascale, il quarantenne di Campobasso che ha perso la vita stamane alle 11.30 sulla Sr 83. La strada dello scandalo, con l’asfalto pieno di buche in tutto il tratto – da Alfedena a Pescasseroli – ha sicuramente causato questo terribile sinistro, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

L’incidente è avvenuto nei pressi del Valico della Forca, nel territorio di Barrea. Il centauro, insieme ad un gruppo di amici, era venuto in Abruzzo per trascorrere la bella giornata di sole sulle strade dell’Alto Sangro. Dopo aver perso il controllo del veicolo, il molisano si è schiantatoto a terra, morendo all’istante.

Niente da fare per lo sfortunato motociclista, nonostante i sanitari del 118 venuti a sirene spiegate dall’ospedale di Castel di Sangro, abbiano fatto l’impossibile per rianimarlo. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della Stazione di Villetta Barrea per gli accertamenti dovuti. In queste ore è atteso l’intervento del Magistrato del Tribunale di Sulmona.