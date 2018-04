Home Abruzzo Castel di Sangro – Premio Strega, Neo Edizioni: due finali e un piazzamento in quattro anni 20 aprile, 2018 teleaesse.it Abruzzo

Dopo “XXI Secolo” di Paolo Zardi, arrivato nella dozzina finale, e la candidatura di “Grande nudo” di Gianni Tetti, quest’anno tocca a Silvia Ferreri che con il suo romanzo d’esordio “La madre di Eva” si è guadagnata un posto tra i dodici finalisti dell’edizione 2018 del premio letterario più importante d’Italia.

«Siamo contenti di questo risultato”, fanno sapere gli editori Angelo Biasella e Francesco Coscioni. “La madre di Eva” è un romanzo duro ma necessario in questi tempi di fondamentalismi e discriminazioni. Un romanzo contro la paura del diverso che andrebbe incluso nella formazione di ogni cittadino di un Paese civile”.

L’autrice ha creato un personaggio indimenticabile la cui verità toglie il fiato al lettore. È la voce rotta, dura e amorevole di una madre alla ricerca della forza necessaria. Un racconto sui corpi di due donne, madre e figlia. Un romanzo dolorosamente sincero. Una pagina inedita nella narrativa italiana.

Il riconoscimento arriva a coronamento di un’annata particolarmente felice per la casa editrice di Castel di Sangro. Il mese scorso, gli abruzzesi si erano aggiudicati la vittoria del Premio “Modus Legendi” e avevano portato in classifica nazionale “Il sale” di Jean-Baptiste Del Amo, autore premiato col Goncourt, in Francia.

“La madre di Eva“, nei giorni scorsi ha vinto anche il Premio Prunola di Castelfranco Veneto, mentre “Vinpeel degli orizzonti” dell’abruzzese Peppe Millanta si è aggiudicato il primo posto al Premio Nazionale di narrativa Alda Merini.

La Neo Edizioni dimostra, così, che non è necessario essere fisicamente nei centri nevralgici dell’editoria italiana per contare qualcosa. Essere laterali, periferici, può rappresentare un valore aggiunto contro la standardizzazione dell’offerta editoriale. I titoli pubblicati finora, circa quaranta, sono tutti poco allineati ai trend del momento e offrono visioni particolari sul mondo che abitiamo e voci autoriali del tutto aliene al panorama letterario italiano.