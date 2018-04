Pescasseroli, proiezione di “Earth – un giorno straordinario” con Diego Abbatantuono

In occasione della giornata mondiale della Terra, l’associazione Pescasseroli è W insieme al Parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e al Comune di Pescasseroli presentano il 22, 23 e 24 aprile presso il Cinema “Ettore Scola”, il film documentario EARTH – Un giorno straordinario, un meraviglioso viaggio che rivela l’eccezionale potenza della natura raccontato nella versione italiana dalla voce di Diego Abatantuono.

Un documentario straordinario che segue, nel corso di una sola giornata, il percorso del sole dalle montagne più alte alle isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle urbane. Grazie ai sorprendenti progressi nella tecnologia delle riprese, è possibile osservare da vicino gli animali in diverse situazioni: un cucciolo di zebra che cerca disperatamente di attraversare un fiume in piena, un pinguino che sfida eroicamente la morte per sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un bradipo in cerca d’amore.







Narrata con umorismo, intimità, emozione e superlative riprese cinematografiche, Earth – Un giorno straordinario è un’affascinante avventura sul grande schermo adatta alle famiglie che mostra in modo spettacolare drammi e meraviglie a volte incredibili.

“Il film documentario “Earth – un giorno straordinario” è un omaggio al pianeta Terra e a tutti gli esseri viventi che lo popolano, afferma Antonio Carrara, e ci ricorda la grande responsabilità che l’uomo ha nei confronti della Natura in quanto solo noi, come specie possiamo fare la differenza”.

Si inizia domenica 22 aprile con due proiezioni ore 18,00 e alle ore 22, poi lunedì 23 nella mattinata ospiteremo le classi elementari dell’Istituto comprensivo Benedetto Croce e in serata ci sarà la proiezione alle ore 21,30. Martedì 24 ci sarà una proiezione pomeridiana per le scuole medie, dove saranno presenti in sala per un saluto, il presidente del PNALM Antonio Carrara, il presidente della comunità del Parco Antonio Di Santo ed il Sindaco di Pescasseroli Luigi La Cesa. L’ultima proiezione è prevista alle ore 21,30.

Per l’occasione il costo del biglietto sarà di euro 5,00