Home Comuni Castel di Sangro ‘Il viaggio’, domani la prima nazionale a Castel di Sangro. Presenti gli attori del cast al Cinema Teatro Italia 5 aprile, 2018 teleaesse.it Castel di Sangro

Domani sera alla prima nazionale del film “Il viaggio“, nella sala del Cinema Teatro Italia di Castel di Sangro, saranno presenti anche alcuni attori del cast.

Un film ambientato sulla linea ferroviaria Sulmona – Carpinone, nota al grande pubblico come “Transiberiana d’Italia“. Una storia intrigante che narra le vicissitudini intrecciate di un politico, un enologo, un assistente universitario, un imprenditore e due ragazze litigiose.

Sul set dell’attesissima pellicola girata tra l’Abruzzo e il Molise, saranno di scena attori di fama nazionale come Maurizio Santilli, Daniela Terreri, Gaetano Amato, Fabio Ferrari, Danila Staltieri, Marco Caldoro; diretti da regista Alfredo Arciero.

Una trama di sicuro interesse in particolar modo per gli ex viaggiatori della meravigliosa ferrovia, oggi ridotta ai soli fini turistici, che potranno riassaporare le emozioni dei paesaggi mozzafiato della più bella tratta ferroviaria dell’appennino.

L’appuntamento, come detto, è fissato alle ore 22 di domani.