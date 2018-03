Home Molise Molise in lacrime, scompare Antonio Di Lallo 29 marzo, 2018 teleaesse.it Molise

E’ stato per tanti anni il presidente del Gal Molise verso il 2000. Antonio Di Lallo è scomparso ieri a seguito di una brutta malattia che ha affrontato con coraggio e dignità. Un politico di lungo corso grazie alle esperienze di amministratore nel suo paese di origine, Petrella Tifernina, e come consigliere regionale del governo molisano.

Colto, sempre disponibile, attento alle problematiche della sua regione, basava i suoi rapporti interpersonali – sia professionali che politici – mettendo al primo posto il profilo umano di cui davvero, in queste ore, sui social stanno emergendo nettamente. Una perdita gravissima per il Molise.

Il direttore e la redazione di TeleAesse, profondamente colpiti dalla prematura dipartita, formulano commossi il cordoglio e le più sentite condoglianze ai suoi famigliari.

“Morire è tremendo, ma l’idea di morire senza aver vissuto è insopportabile”. Questo caro Antonio è un rimpianto che tu non avrai, avendo sempre vissuto con grande passione, umanità e spirito di libertà, vicino a tutti e vicino anche a noi di Lega Coop, che oggi vogliamo ricordarti con un pensiero di affetto e riconoscenza. Il tuo lavoro e il tuo amore per il territorio ci ha da sempre legati e il tuo esempio di onestà e competenza sarà da sprone per proseguire sulla strada della cooperazione tra la gente e per la gente che tu hai sempre percorso insieme a noi. Sarà un onore ricordarti e continuare a lavorare anche nella tua memoria con la tua stessa passione. Ciao caro amico Antonio e grazie di tutto. Tutta la Lega è ora vicina alla tua famiglia”. E’ il messaggio della presidente della Lega Coop Molise Chiara Iosue.