Home Cronaca Castel di Sangro – Autoarticolato esce fuori strada, lo recuperano i Vigili del Fuoco 21 marzo, 2018 teleaesse.it Cronaca

Enormi disagi registrati ieri sera sulla ss 17, ai confini di Abruzzo e Molise. Soprattutto gli automezzi pesanti hanno procurato i maggiori guai agli operatori del soccorso. Ne sanno qualcosa i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castel di Sangro, operativi ed efficienti come sempre, impegnati fino a tarda notte ad assolvere compiti ardui. La violenta nevicata “primaverile” che si è abbattuta sull’Alto Sangro ha lasciato il segno.

In particolare i vigili, tra gli innumerevoli interventi, si sono dovuti adoperare per tirare fuori con la gru un auotoarticolato, che trasportava un container finito nella cunetta, a pochi metri dall’Istituto agrario. Nessun problema per il conducente fortunatamente rimasto illeso.







Neve e ghiaccio non hanno giocato a favore di chi transitava in quei momenti sulla carreggiata. Situazioni che si sarebbero potute evitare semplicemente mettendo le catene antineve. A loro giustificazione, camionisti e professionisti dei trasporti, hanno detto di non pensare che alle porte della primavera le condizioni meteo potessero precipitare a certi livelli.

Nelle prossime ore, gradualmente, è previsto un miglioramento della situazione. Le strade sono percorribili grazie al lavoro dei mezzi sgombraneve.