Civitella Alfedena – SR 83 marsicana, limite velocità ridotto a 30 km/h. Massimi scrive alla Provincia 17 marzo, 2018

Il sindaco di Civitella Alfedena, Giancarlo Massimi, scrive al Presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso sull’ordinanza emessa dell’ente provinciale riguardante il limite di velocità di 30 km/h sulla S.R. 83 Marsicana dal Km. 48+700 al km 75+800.

“Come Le è noto il Presidente del Consiglio dei Ministri il 7 marzo ha firmato il Decreto di trasferimento all’Anas SpA di una serie di strade, tra cui la ex S.R. 83 Marsicana. Dalla lettura del Decreto non sembrano emergere tempi certi per il trasferimento dovendo l’Anas e gli attuali titolari mettere in essere diversi atti amministrativi di natura ricognitiva. I tempi per il trasferimento, a meno che Lei non abbia altre notizie che a questo punto sarebbe opportuno portare a conoscenza degli amministratori e della opinione pubblica, sono non ben definiti.







Appare, quindi, difficile la comprensione della Ordinanza che, tra l’altro, non risolve nemmeno, le situazioni relative alla responsabilità in caso di incidente. La costante giurisprudenza civilistica e penale ribadisce che l’Ente proprietario della strada è da considerarsi responsabile per le situazioni di sinistri riconducibili a situazioni di pericolo. Ovvero, per essere sintetici, deve mettere in sicurezza la strada non un limite di velocità non corrispondente alla natura della strada stessa, data la sua importanza di collegamento tra la Marsica, il Lazio e il Molise.

Infatti la presenza del limite di 30 km/h per venti chilometri di lunghezza, peraltro in assenza di segnaletica adeguata, rappresenta un modo di comportarsi della pubblica amministrazione non a favore dei cittadini ma a danno degli stessi.

Ci saremmo attesi invece della Ordinanza qualche intervento concreto che eliminasse i pericoli maggiori in attesa del trasferimento all’Anas della strada Marsicana. Ciò premesso si chiede di conoscere i tempi di trasferimento della SR 83 Marsicana all’Anas S.p.A. e, nelle more, quali interventi immediati il titolare della strada abbia in essere di realizzare al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini”.