Home Eventi e Serate Monteroduni, LA7 fa visita a Papa – Dolceamaro e fa vedere il Molise delle prelibatezze 16 febbraio, 2018 teleaesse.it Eventi e Serate

La troupe della trasmissione Gustibus di LA7 ha visitato l’azienda Dolceamaro Srl per la realizzazione di un servizio che andrà in onda durante la puntata di Domenica 18 Febbraio. L’anchorman Anthony Peth, inviato speciale della trasmissione, ha scelto l’eccellenza della Dolceamaro per raccontare una storia di passione familiare per la tradizione confettiera e il territorio.

Durante il servizio si è parlato della storia dell’azienda, che produce confetti fin dal 1975, dell’innovazione di processo, della diversificazione di mercati e prodotti, dell’innovazione di prodotto e dell’integrazione di filiera, ossia l’ambizioso progetto aziendale di filiera mandorlicola in Molise che produca le varietà richieste per la produzione dei confetti Papa.

Gustibus è un programma culinario trasmesso su La7 che propone itinerari enogastronomici attraverso l’Italia. In ogni puntata, il racconto dei luoghi si incrocia con quello delle produzioni agroalimentari e gastronomiche tipiche: un viaggio attraverso mete al di fuori dei soliti circuiti turistici che custodiscono bellezze e bontà tutte da scoprire.

“Siamo lieti che, per raccontare il territorio e i sapori del Molise, il programma abbia scelto di fare tappa presso la Dolceamaro Srl, per scoprirne la storia e gli elevati standard di prodotto e di processo che le permettono ancora oggi, nonostante le sfide dei mercati internazionali, di essere un’azienda leader nel settore della tradizione confettiera” – dichiarano Claudio (foto) e Silvano Papa.

L’episodio andrà in onda domenica 18 alle ore 10.45 su La7.