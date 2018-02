Home Molise Corso gratuito di operatore della ristorazione per i ragazzi: 14 – 17 anni 5 febbraio, 2018 teleaesse.it Molise

La Regione Molise con Determina del Direttore del I Dipartimento n 4 del 16/01/2018 ha finanziato il Corso di Operatore della Ristorazione che si terrà presso l’ente di Formazione Professionale Moli.Form. di Venafro Il percorso formativo triennale è rivolto a ragazze e ragazzi in età compresa fra i 14 anni ed i 17 anni.

Assolve l’obbligo scolastico e prevede alla fine del triennio il rilascio da parte della Regione Molise di Qualifica Professionale di “Operatore della Ristorazione” valida in tutta Italia e nei paesi CEE.

Gli allievi al termine del percorso potranno inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o iscriversi al IV anno di qualsiasi istituto superiore pubblico o paritario per conseguire diploma di maturità.







Moli.Form. dispone di un modernissimo e attrezzato laboratorio di cucina, e di sala bar. Gli allievi potranno quindi esercitarsi ed apprendere direttamente in sede, rendendo così interessante ed avvincente il percorso formativo.

Un’occasione da non perdere per tutti quei ragazzi che hanno abbandonato gli studi o che sono in procinto di farlo. Il corso partirà a Febbraio, è totalmente gratuito e finanziato dalla Regione Molise.

Per ogni utile informazione si può contattare il numero 0865.904611