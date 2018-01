Home Molise Ideati nuovi pacchetti turistici finalizzati alla promozione del Molise 26 gennaio, 2018 teleaesse.it Molise

Il gruppo Eden srl (Coriolis & Hotel San Giorgio****) annuncia nuovi investimenti nel settore del turismo e lancia 4 nuovi pacchetti di promozione territoriale indirizzati al mercato di fuori regione e non solo.

Avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Guide Turistiche del Molise, dell’Associazione Culturale “Il Molise non esiste” e del Parco delle Morge Cenozoiche del Molise, l’Eden Group presenta i pacchetti “Food and Wine Experience By Eden”, “Morge and Sports By Eden” e “Weekend nel #MOLISECHENONESISTE” (pacchetto ‘San Giorgio Luxury Classic’ e ‘San Giorgio Luxury Castelli’).

“Puntiamo con forte sensibilità – comunicano dal gruppo Eden – a una promozione turistico-culturale sempre più capillare del nostro territorio e delle nostre eccellenze a 360gradi. Con i 4 nuovi pacchetti turistici, con i quali ci rivolgiamo al mercato di fuori regione – grazie anche alla collaborazione di validi agenti di viaggio su tutto il territorio nazionale, e di importanti partnership regionali – siamo nelle condizioni di poter offrire al potenziale turista-viaggiatore un ventaglio di iniziative accattivanti, originali, stimolanti e tutte ispirate alla piena valorizzazione del territorio molisano”.

Massima attenzione al circuito dei Castelli (da Venafro a Gambatesa), dei borghi e degli scorci, dei tratturi e dei musei, ma anche ai circuiti naturalistici e delle attività sportive, alle degustazioni e alle food collection, fiore all’occhiello del servizio di ristorazione del Gruppo, presente sul mercato molisano da 42 anni.

“Siamo orgogliosi di investire sempre più risorse e sensibilità alla promozione del nostro Molise, meta di viaggio slow sempre più richiesta in ambito nazionale, soprattutto dal mercato del Nord Italia (Lombardia, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna). Stiamo lavorando anche ad altre iniziative turistico-culturali che coinvolgeranno tutte le nostre strutture e che annunceremo nel corso dell’anno”, concludono dal Gruppo Eden srl.