Murolo sta bene e scherza: migliorano le sue condizioni di salute. Valanga di auguri su sms e social

Arrivano notizie rassicuranti finalmente dall’ospedale di Avezzano sulle condizioni di salute di Umberto Murolo. Il suo ricovero a seguito di un malore, venerdì scorso, ha suscitato tanta preoccupazione a Castel di Sangro come nel resto d’Abruzzo, sia nel mondo della poltica, sia tra i conoscenti e gli amici che apprezzano l’uomo affabile e mite, ma anche spiritoso.

Le pronte ed efficaci terapie operate dai sanitari lo hanno rimesso prontamente in sesto: già si sente bene e scherza, aspettando con ansia di tornare a casa per dividersi tra gli impegni professionali e quelli personali. Tutto fa ben sperare di rivederlo presto in giro per Castel di Sangro.

I medici, ovviamente, mantengono un atteggiamento di prudenza, in attesa delle risposte fornite dagli ultimi accertamenti, ma l’evoluzione clinica – a quanto pare – prosegue velocemente al meglio. In questi giorni sono stati tanti gli sms ed i messaggi privati di auguri giunti all’ingegnere castellano, altri invece hanno preferito lasciarli sulle bacheche di facebook.