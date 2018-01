Home Politica “La questione morale è la priorità del Molise”, Lombardi lancia appello alla politica regionale 22 gennaio, 2018 teleaesse.it Politica, Video

“Prendo atto della modifica approvata ieri dal Consiglio Regionale sulla legge elettorale – peraltro sollecitata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – ma ciò non basta a far decollare un nuovo modello di politica in Molise”. A parlare è Giacomo Lombardi, sindaco di Roccamandolfi, esponente di spicco del Movimento ‘Coscienza Civica‘.

A parere di Lombardi è la questione morale la priorità assoluta del prossimo governo regionale, il tema centrale, l’essenza, prima di qualsiasi altra cosa. E infatti, invitando a superare le logiche imposte dai partiti, fa appello a tutte le forze politiche di schierare i giovani alle prossime competizioni elettorali, con la freschezza del loro patrimonio di idee: nuove e pulite, sganciate dal classico metodo clientelare. “La politica deve cambiare linguaggio e metodo”, chiede in modo perentorio il sindaco matesino.