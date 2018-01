Castel di Sangro a tutto led, a primavera il completamento dell’illuminazione

Continua incessantemente a Castel di Sangro l’opera di ammodernamento dell’impianto di pubblica illuminazione, affidato alla CPL Concordia. Gli interventi sulle linee elettriche esistenti e sulle nuove riguardano complessivi 3850 ml.

In particolare è prevista la riconversione di n. 29 quadri elettrici, la sostituzione di 180 pali e la riqualificazione dei restanti pali. “Ciò che è più importante e tangibile – commenta il sindaco Caruso – riguarda l’installazione di 1500 armature stradali led; un impianto di riduzione del flussi luminoso per 100 punti luce, contribuirà al risparmio energetico annuo stimato nell’ordine del 60 percento”. I punti luce interessati dalla gestione sono complessivamente 1865.

“Abbiamo un canone annuo di euro 202.800 – conclude Caruso – con una riduzione di circa 35.000 euro in meno rispetto al 2016. Al momento le strade già interessate dalla sostituzione dei corpi illumianti sono via Sangro, via dello speno, via giardino del rio, via cavalieri di vittorio Veneto, via madonna delle grazie, largo porta napoli. Entro la primavera ogni strada sarà illuminata a led”.