Capracotta è pronta a diventare Centro Federale dello Sci di Fondo

Prove tecniche di turismo a Capracotta, ma le aspettative della stagione sciistica 2018 sono tutte riposte nei prossimi giorni, in attesa di altre precipitazioni nevose che consentano d’ incrementare la coltre bianca sulla pista da sci ‘Di Nucci” a Prato Gentile. Intanto la prima giornata – aperta ufficialmente oggi – ha visto la presenza sul circuito di gara del presidente della Fisi Molise Giuseppe Iandolo, in visita ricognitiva. L’obiettivo dell’amministrazione guidata dal Sindaco Candido Paglione è quello di far diventare la stazione sciistica dell’Alto Molise un importante Centro Federale dello Sci di Fondo.

