Il Molise del futuro? Le risposte dal convegno organizzato a Isernia

12 gennaio, 2018

Imprenditori, esperti di economia, manager, operatori della cultura, magistrati e giornalisti hanno analizzato nei vari settori di competenza, le ipotesi di sviluppo per il prossimo quinquennio in Molise, moderati dal giornalista isernino Enzo Di Gaetano.

Occasione creata dall’Associazione Culturale Libero Pensiero per stimolare un dibattito, in vista della prossima tornata elettorale in Molise, partecipato da un buon numero di cittadini.

