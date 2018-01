Home Abruzzo Provincia dell’Aquila, nuove prospettive per i dipendenti di Euroservizi 10 gennaio, 2018 teleaesse.it Abruzzo

Questa mattina si è riunita a l’Aquila l’assemblea generale della Euroservizi, società interamente partecipata dalla Provincia dell’Aquila in corso di liquidazione a seguito della cosiddetta Legge “Madia”. Il Presidente della Provincia Angelo Caruso e il presidente liquidatore Andrea Liberatore, hanno incontrato i dipendenti per tracciare un percorso chiaro e definito per consentire ai lavoratori di ricollocarsi in altri ambiti societari, soprattutto alla luce delle restituite competenze, da parte della Regione Abruzzo.







Per tale ragione il 16 dicembre scorso Caruso ha inviato al Presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, una manifestazione di interesse all’acquisto di quote della Società Provincia e Ambiente S.p.a., azione che rientra nella riattribuzione dalla Regione delle funzioni di controllo termico sancito dall’art. 3 della L.R. n. 50 del 30.08.2017, che permetterà alla provincia dell’Aquila di eseguire la gestione del servizio tramite l’istituto dell’in house proveding, utilizzando il personale altamente qualificato della Euroservizi, società che gestiva proprio questo servizio.

Le tematiche riferite alla società e soprattutto la salvaguardia dei posti di lavoro sono sempre state una priorità di questo governo che ha, sin dall’inizio, percorso tutte le vie per trovare soluzioni adeguate e definitive sul futuro dei lavoratori e le famiglie, rassicurazioni garantite anche dalle competenze del presidente liquidatore Liberatore che, ormai da qualche settimana, sta lavorando per il disbrigo della complessa situazione aziendale.