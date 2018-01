Home Molise Sovvenzioni agli allevatori, Lombardi sollecita i pagamenti alla Regione 3 gennaio, 2018 teleaesse.it Molise

Dopo alcune associazioni di categoria anche il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi, attraverso una nota, chiede con forza alla Regione Molise ed al relativo assessorato all’agricoltura, di mettere in campo tutte quelle azioni volte allo sblocco degli aiuti in favore degli allevatori (ex azione 5), fermi all’anno 2015.

“Il beneficio in questione – dice il primo cittadino – viene concesso a tutti quegli allevatori, che effettuano nel corso dell’anno il pascolamento su terreni comunali, privati o in affitto. Il ritardo dei pagamenti di fatto – continua Lombardi – sta mettendo in ginocchio diverse aziende del settore, già estremamente provate dal difficile momento socio-economico, dalla siccità e dalle cattive condizioni metereologiche dei mesi addietro.

Per questo – conclude il sindaco – è necessario che gli organi preposti (Regione Molise e Agea) interloquiscano tra loro, risolvendo tutti quei problemi formali e sostanziali (qualora ci siano), al fine di liquidare al più presto le annualità 2015, 2016 e 2017″.